Заказывали 20 букетов на мероприятие. Все как на картинке и вовремя. Спасибо, ребята.
Белые пионы
Изменим упаковку по вашему желанию
промокод на скидку в 5% !
Добавьте пионам изюминку
Если к букету добавить конфеты или воздушные шары,
то подарок станет еще значимее и больше запомнится!
Доставка и оплата
Доставим к строго назначенному времени или временному интервалу. Доставим даже если нет точного адреса, хватит номера телефона или ссылки на аккаунт в социальных сетях.
Доставка круглосуточно, день в день или в согласованную дату.
Время доставки – от 1 часа.
Доставка внутри МКАД – 400р.
Доставка за пределами МКАД – +50р. за км.
Доставка в ночное время – +200р.
+ Банковской картой
+ Наличными
+ PayPal
+ По счету для юр. лиц
Прайс лист на букеты
Нашли дешевле? Сделаем по той же стоимости или
дешевле по программе гарантии лучшей цены!
Это еще не все, продолжение ниже. =)
Наши букеты на Видео
БУКЕТЫ СОБРАННЫЕ С ЛЮБОВЬЮ
Выполненные заказы
ОТЛИЧНЫЕ КАДРЫ ЯРКИХ ПОДАРКОВ
ОТЗЫВЫ О НАШЕЙ РАБОТЕ
Большое спасибо, именинница была просто в восторге. Ребята из Pion все делают на высшем уровне.
Просто восторг. Пионы потрясающие, душистые и свежие. Наш начальник был поражен. Надеемся на премию)))
Заказывали 20 букетов на мероприятие. Все как на картинке и вовремя. Спасибо, ребята.
Александр Павлов
Большое спасибо, именинница была просто в восторге. Ребята из Pion все делают на высшем уровне.
Алексей Виноградов
Просто восторг. Пионы потрясающие, душистые и свежие. Наш начальник был поражен. Надеемся на премию)))
Байбара Анастасия
Участница мастер-класса