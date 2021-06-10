Голландские пионы
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Белые пионы

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Добавьте пионам изюминку

Если к букету добавить конфеты или воздушные шары,
то подарок станет еще значимее и больше запомнится!

Доставка и оплата

Доставим к строго назначенному времени или временному интервалу. Доставим даже если нет точного адреса, хватит номера телефона или ссылки на аккаунт в социальных сетях.

Доставка

Доставка круглосуточно, день в день или в согласованную дату.
Время доставки – от 1 часа.
Доставка внутри МКАД – 400р.
Доставка за пределами МКАД – +50р. за км.
Доставка в ночное время – +200р.

Оплата

+ Банковской картой
+ Наличными
+ PayPal
+ По счету для юр. лиц

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Наши букеты на Видео

БУКЕТЫ СОБРАННЫЕ С ЛЮБОВЬЮ

БУКЕТ ПИОНОВ ИНДИГО
Яркие и насыщенные пионы Индиго имеют глубокий темно малиновый оттенок и яркий сильный аромат наполняющий весь дом.
ПИОНЫ ИНДИГО В КОРОБКЕ
Яркие и насыщенные пионы Индиго имеют глубокий темно малиновый оттенок и яркий сильный аромат наполняющий весь дом.
БУКЕТ САРА БЕРНАР
Этот сорт нежно розовых пионов был секционирован в честь великой актрисы конца 19 века Сары Бернар. По мнению ценителей, ее обаяние, аристократизм нашли отражение в этом нежном цветке.

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ОТЛИЧНЫЕ КАДРЫ ЯРКИХ ПОДАРКОВ

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